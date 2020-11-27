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الديوانية يلحق الخسارة الاولى بالشرطة في دوري الكرة الممتاز

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2020-11-27 | 13:56

الديوانية يلحق الخسارة الاولى بالشرطة في دوري الكرة الممتاز

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نجح فريق الديوانية في الحاق الخسارة الاولى بنادي الشرطة في الموسم الجديد، بتغلبه عليه 2-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب الادارة المحلية،اليوم الجمعة.
المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الاسبوع الخامس من المسابقة، نجح الاحمر الديواني في فك شفرتها عندما سجل الهدف الاول عن طريق المحترف البلجيكي ناثان كابسلي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني كثف الشرطة من هجماته لتحقيق التعادل، لكنه لك يفلح في ترجمة فرصه لاهداف، ليعاقبة الديوانية بهدف ثانِ عن طريق علي حامد في الدقيقة 88 من علامة الجزاء.


وبهذا الفوز اصبح رصيد الديوانية 7 نقاط في المركز السابع، فيما توقف رصيد الشرطة عند النقطة 8 في المركز الخامس.

وفي بقية النتائج، تعادل اللطبة مع زاخو 1-1 وبذات النتيجة تعادل الكهرباء مع الصناعات الكهربائية.

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