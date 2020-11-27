الصحة تسجل 2545 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تماثل ١٩٢١ مصاب بكورونا الى الشفاء، فيما سجل عموم لعراق ٤٢ حالة وفاة جديدة و٢٥٤٥ اصابة جديدة بالفيروس. وفي أدناه نسخة مصورة لموقف اليوم:

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