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مصدر يكشف طبيعة انفجار الكرادة

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كشف مصدر امني، الخميس، عن طبيعة انفجار الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "طبيعة الانفجار الذي وقع في منطقة الكرادة وسط بغداد، هو عبارة عن انفجار عبوة مقابل محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة ٤٢ ما اسفر عن الحاق اضرار جسيمة بعجلة مدنية وجدار ضمن مقتربات الانفجار".

 

واضاف ان "ذلك لم يوقع اية اصابات او خسائر بشرية".

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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