الإعلام الأمني تنعى احد أعضائها بعد تعرضه لجلطة قلبية

نعت خلية الإعلام الأمني، الخميس، احد أعضائها بعد تعرضه لجلطة قلبية في منزله.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تنعى احد أعضائها فقيدها المغفور له العميد عمار هادي عبد الوهاب الذي وافته المنية اليوم الخميس، بعد تعرضه لجلطة قلبية في منزله".
واضافت "اننا في الوقت الذي ننعى فيه فقيدنا الغالي الذي عرف بحسن الخلق والالتزام وكان من المهنيين الحريصين على أداء الواجب، فإننا نعزي ذويه ومحبيه، ونسأل الله أن يحشره مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".
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