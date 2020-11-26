كورونا.. دولة أوروبية تسجل 29 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

وبحسب الوزارة، فإن هذه الأرقام، تشكل ارتفاعا في الحصيلة اليومية بالمقارنة مع أمس الأربعاء، حيث تم تسجيل 722 حالة وفاة و25853 إصابة.

وسجلت إيطاليا إجمالا 52850 حالة وفاة بسبب تفشي الفيروس، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت 1.510 مليون إصابة.



وفي حين أن عدد الوفيات اليومية في إيطاليا كان من بين أعلى المعدلات في أوروبا خلال الأيام الأخيرة، فقد تباطأ ارتفاع حالات الدخول إلى المستشفيات وإشغال العناية المركزة، مما يشير إلى انحسار الموجة الأخيرة من الإصابات.

وظلت منطقة لومباردي الشمالية، المتمركزة في العاصمة المالية الإيطالية ميلان، المنطقة الأكثر تضررا اليوم الخميس، حيث أبلغت عن 5697 حالة إصابة جديدة.