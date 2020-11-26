'قنابل ذكية'.. باحثون يبتكرون سلاحاً جديداً ضد السرطان

ابتكر العديد من الباحثين في مجال السرطان بالفعل "قنابل ذكية" تسمح بالإفراج المنظم لعقارين مختلفين مضادين للسرطان.
وتمت مناقشة أهمية الفيروسات القاتلة للسرطان، والمعروفة باسم الفيروسات الحالّة للأورام، واختبارها لعقود، ووافقت وكالة الأغذية والعقاقير (FDA) في عام 2015 على أحد هذه الفيروسات ضد سرطان الجلد.
ويلتقط نظام الدفاع في الجسم بسرعة الفيروسات المحقونة في مجرى الدم ويرسلها إلى الكبد، وهو جهاز التخلص من الفضلات في الجسم.
ووجد الباحثون طريقة لإعادة هندسة نظام توصيل الفيروس، بحيث لا يتم التقاط الفيروس بسهولة بواسطة أجزاء من الجهاز المناعي. وهذا يجعل من الممكن حقن الفيروس في الدم دون التسبب في حدوث تفاعل التهابي شديد.
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