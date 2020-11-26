'قنابل ذكية'.. باحثون يبتكرون سلاحاً جديداً ضد السرطان

ولكن العلماء يقولون إن المفقود هو "المفجّر الشبح" - وهو نظام توصيل يمكنه التسلل عبر دفاعات رادار الجسم. والآن يعتقدون أن الفيروس المعدّل حديثا يمكن أن يقضي على نمو الورم لدى مرضى السرطان النقيلي. وقال المعد الرئيسي للدراسة البروفيسور دميتري شايخميتوف، من كلية الطب بجامعة إيموري في الولايات المتحدة: "هذه طريقة جديدة لعلاج السرطانات المنتشرة. يمكن تسليحها بالجينات والبروتينات التي تحفز المناعة ضد السرطان، ويمكن تجميع غلاف الفيروس، كما لو كنت تضع مكعبات الليغو".

وتمت مناقشة أهمية الفيروسات القاتلة للسرطان، والمعروفة باسم الفيروسات الحالّة للأورام، واختبارها لعقود، ووافقت وكالة الأغذية والعقاقير (FDA) في عام 2015 على أحد هذه الفيروسات ضد سرطان الجلد.



ويلتقط نظام الدفاع في الجسم بسرعة الفيروسات المحقونة في مجرى الدم ويرسلها إلى الكبد، وهو جهاز التخلص من الفضلات في الجسم.

ووجد الباحثون طريقة لإعادة هندسة نظام توصيل الفيروس، بحيث لا يتم التقاط الفيروس بسهولة بواسطة أجزاء من الجهاز المناعي. وهذا يجعل من الممكن حقن الفيروس في الدم دون التسبب في حدوث تفاعل التهابي شديد.