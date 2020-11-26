الكاظمي والحداد يبحثان تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل في مكتبه اليوم الخميس، نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يؤدي إلى حل العديد من الإشكالات، ومعالجة التحديات التي يواجهها البلد في الوقت الراهن، وذلك عبر المزيد من آليات التنسيق المشترك بين السلطتين".