الكاظمي يصل الى مبنى مجلس النواب

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إلى مبنى مجلس النواب.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ليوم الخميس، إلى مبنى مجلس النواب".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الكاظمي جاء لتقديم التعازي بوفاة النائب عن كتلة بدر البرلمانية حسين الزهيري، الذي فارق الحياة يوم الثلاثاء الماضي في لبنان، جراء مضاعفات فيروس كورونا.
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