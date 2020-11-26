توضيح جديد من وزير الخارجية حول التطبيع مع اسرائيل

اكد الخارجية العراقي فؤاد حسين، الخميس، انه لم يعرض على العراق مسألة التطبيع مع اسرائيل، مؤكدا ان العراق داعم للقضية الفلسطينية.
ونقلت وكالة سبوتنك الروسية عن الوزير، قوله أن "القضية الفلسطينية ليست جزءا من السياسة الخارجية العراقية فقط بل جزء من السياسة الداخلية وتجد الدعم من المجتمع العراقي".
ونفى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين طرح مسألة التطبيع مع إسرائيل، وقال ان "المجتمع العراقي يختلف عن بعض المجتمعات الأخرى بالنسبة للقضية الفلسطينية. في الواقع إن المسألة الفلسطينية ليست فقط جزءا من السياسة الخارجية، بل أيضا جزء من السياسة الداخلية لأنها ترتبط بالمجتمع العراقي ولأسباب مختلفة".
وتابع "المجتمع العراقي مجتمع مؤيد للقضية الفلسطينية، والفلسطينيون هم أصحاب القول والقرار أولا وأخيرا، ولهم الحق الكامل في تقرير مصيرهم والموقف العراقي داعم لهم في ممارسة هذا الحق".
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