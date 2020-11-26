ليفربول يسقط بثنائية في الأنفيلد أمام أتالانتا بـ دوري أبطال أوروبا

2020-11-25 | 23:21
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تعرض فريق ليفربول الإنجليزي للهزيمة، مساء اليوم الأربعاء، أمام فريق أتالانتا الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وسيطر أتالانتا على معظم دقائق المباراة، حيث ظهرت خطورته بشكل ملحوظ في الشوط الأول وفشل في استغلال فرصه وتحويلها إلى أهداف.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 60 تمكن يوسيب إيليتشيتش من تسجيل هدف أتالانتا الأول.
وضاعف أتالانتا تقدمه بتسجيل روبن جوسينس الهدف الثاني في الدقيقة 64.
بتلك النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز الأول في المجموعة الرابعة، وارتفع رصيد أتالانتا إلى 7 نقاط في المركز الثالث.
وفي المجموعة نفسها، فاز أياكس على ميتلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرتفع رصيد الفريق الهولندي إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما تذيل الفريق الدنماركي المجموعة بلا نقاط.
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