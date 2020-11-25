التميمي تكشف عن تعرضها لـ'حملة تسقيطية'

كشفت عضو مجلس النواب السابق صباح التميمي، اليوم الأربعاء، عن تعرضها لـ"حملة تسقيطية" في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت التميمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحملة التي يشنها بعض ضعاف النفوس في مواقع التواصل الاجتماعي منها "تويتر" بإنشاء حساب وهمي يحمل صورتي واسمي وينشر فيها صورة العلم العراقي قبل عام ٢٠٠٣ محاولة تسقيطية بائسة المراد منها استهداف الشخصيات الوطنية".



وأكدت التميمي "عدم صلتها بهذا الحساب الذي ينتحل اسمها ويقوم بنشر منشورات سياسية كاذبة".



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