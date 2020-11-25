وزير الدفاع العراقي يجري زيارة مرتقبة إلى موسكو

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، عن زيارة مرتقبة سيجريها وزير الدفاع جمعة عناد، إلى العاصمة الروسية موسكو، لمناقشة الملفات العسكرية. وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، "بحثنا مع لافروف تحديات المنطقة والعمل المشترك لمواجهتها، وتطرقنا للوضع الامني العراقي وعلاقته بدول الجوار". وأضاف حسين: "نشكر الحكومة الروسية للتعاون معنا لمكافحة الارهاب"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "وزير الدفاع العراقي سيزور موسكو وسيناقش الملفات العسكرية".



من جانب آخر، أشار حسين إلى "عودة الطلبة العراقيين إلى روسيا لإكمال دراستهم".

من جانب آخر، أشار حسين إلى "عودة الطلبة العراقيين إلى روسيا لإكمال دراستهم".

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