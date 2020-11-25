خلل إداري كاد ان يتسبب بتعثرها.. تعرف على صفقة الصقور الجديدة

2020-11-25 | 12:59
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اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، عن صفقته الجديدة لتعزيز فريق كرة الصقور.
ووقع المحترف الكونغولي ليما مابيدي ينضم بصورة رسمية الى صفوف نادي القوة الجوية وباشر تدريباته مع الفريق هذا اليوم.
وكادت الصفقة ان تتعثر بعد الخلل الاداري الذي منع مابيدي من الدخول الى بغداد عبر مطار بغداد الدولي، حيث عاد اللاعب الى بلاده.
لكن بعدها تم معالجة الخلل، ليصل اللاعب مجدداً الى بغداد يوم امس الثلاثاء، قبل ان يوقع على عقده الجديد اليوم.
وكادت الصفقة ان تتعثر بعد الخلل الاداري الذي منع مابيدي من الدخول الى بغداد عبر مطار بغداد الدولي، حيث عاد اللاعب الى بلاده.
لكن بعدها تم معالجة الخلل، ليصل اللاعب مجدداً الى بغداد يوم امس الثلاثاء، قبل ان يوقع على عقده الجديد اليوم.
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