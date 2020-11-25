إيران تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 894385، أما إجمالي الوفيات فوصل إلى 46107 منذ تفشي الوباء في البلاد.

وأضافت الوزارة أن كافة الأقاليم الـ31 في إيران لا تزال في وضع صحي خطير وهي:



27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، وكردستان.

4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي وهي: هرمزغان، فارس، غلستان، سیستان وبلوشسيتان.