نتائج مباريات اليوم من دوري أبطال اوروبا

رياضة 2020-11-24 | 23:14 561 مشاهدة اجريت اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال اوروبا بكرة القدم. ونجحت اندية تشيلسي وبرشلونة ويوفنتوس في حجز مقاعدها في دور الـ16 من المسابقة. وفيما يلي نتائج المباريات كاملة: رين X تشيلسي (1-2)

كراستودار X إشبيلية (1-2)

يوفنتوس X فرينكفاروزي (1-2)

دينامو كييف X برشلونة (0-4)

بوروسيا دورتموند X كلوب بروج (3-0)

لاتسيو X زينيت سان بطرسبرغ (3-1)

باريس سان جيرمان X لايبزيج (1-0)

مانشستر يونايد X اسنطبول باشاك شهير (4-1) بوروسيا دورتموند X كلوب بروج (3-0)لاتسيو X زينيت سان بطرسبرغ (3-1)باريس سان جيرمان X لايبزيج (1-0)مانشستر يونايد X اسنطبول باشاك شهير (4-1) » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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