برشلونة يحقق العلامة الكاملة ويتأهل لدور الـ16 من دوري الابطال

انتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث لم يتمكن هجوم البلوجرانا من هز شباك أصحاب الأرض، على مدار الـ45 دقيقة الأولى.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، تمكن الدولي الأمريكي، سيرجينو ديست من تسجيل الهدف الأول لـ برشلونة بأسيست من الدنماركي مارتن برايثوايت في الدقيقة 52.



وبعدها بسبع دقائق وفي الدقيقة 57، أحرز برايثوايت الهدف الثاني للنادي الكتالوني بأسيست من المدافع الشاب مينجوزا.

وواصل المهاجم الدنماركي، تألق في اللقاء، ونجح في إحراز الهدف الثالث لـ برشلونة والثاني له من علامة الجزاء في الدقيقة 70.

ومع اقتراب المباراة من النهاية، تمكن الدولي الفرنسي، أنطوان جريزمان والذي حل كبديل في الدقيقة 65 من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 92.

هذا الانتصار رفع رصيد برشلونة للنقطة 12، ليُحافظ على صدارة مجموعته، ويكون أول المتأهلين من هذه المجموعة، فيما يتذيل كييف الترتيب برصيد نقطة.

