اصابة اربعة بينهم ضابط بهجوم ارهابي في الضلوعية

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان اربعة اشخاص بينهم ضابط اصيبوا بهجوم ارهابي في الضلوعية. وقال المصدر لـ السومرية نيوان "ارهابيين اطلقوا النار باتجاه منزل ضابط برتبة عقيد في قرية المزاريع جنوب ناحية الضلوعية، ما ادى الى اصابة اربعة اشخاص بيهم العقيد". واضاف المصدر ان "العقد في حالة غير خطرة".

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