العراق يدين هجوم كابل ويؤكد وقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب

ادانت وزارة الخارجية، الثلاثاء، الهجوم الارهابي الذي تعرضت له العاصمة الافغانية كابل، فيما اكد وقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "يعرب العراق عن إدانته، واستنكاره الشديدين للحادث الإرهابيِّ الذي وقع في العاصمة الافغانية كابل بتاريخ 2020/11/21، الذي راح ضحيته عدد من الأفراد وجرح أخرين".

واضاف "نُقدِّم تعازينا لحكومة افغانستان وشعبها، ونؤكِّد موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، لاسيما أن العراق حارب عصابات التطرف والتكفير داعش"، مشددا على "ضرورة المواجهة الفكرية لهذه الجماعات".