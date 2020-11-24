وفاة احد النواب بسبب فايروس كورونا

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القيادي في منظمة بدر النائب عن محافظة ديالى حسين جاسم الزهيري توفي اليوم في لبنان".

واضاف ان "ذلك جاء بسبب مضاعفات تعرض لها اثر اصابته بفايروس كورونا".