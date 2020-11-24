جلطة قلبية تودي بحياة نزيل محكوم بالإرهاب داخل سجن الناصرية

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بوفاة نزيل محكوم وفق المادة 4 إرهاب داخل سجن الناصرية المركزي، نتيجة جلطة قلبية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "سجن الناصرية المركزي شهد وفاة نزيل محكوم وفق المادة 4 إرهاب داخل سجن الناصرية المركزي نتيجة جلطة قلبية". وكان مصدر أمني أفاد، يوم الجمعة الماضي، بأن نزيلاً محكوماً بالإرهاب، توفي داخل سجن التاجي ببغداد.



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