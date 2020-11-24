حمادي أحمد يوجه رسالة لجماهير الصقور بسبب فهد طالب

ووجه جمهور الصقور، سهام التقد صوب الحارس فهد طالب، بعد خطأه الذي كلف الفريق التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام الزوراء في كلاسيكو العراق.

ونشر احمد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلاً:

"جمهوري العزيز عشاق النقيب الاسيوي.. هاردلك التعادل الذي حصل.. كنا الافضل طيلة دقائق المباراة لو لا مشيئة الله وقدره، كرة القدم اساسآ تعتمد على الاخطاء لانها جزء من اللعبة، فريقنا لا يوجد لهُ مثيل نمتلك مجموعة رائعة من الغيارى فـ لا تقتلوهم بكلامكم القاسي..".

وأضاف: "فهد طالب ابن القوة الجوية ومن خيرة حراس النادي والمنتخب الوطني، ومن يريد حصد اللقب عليه بدعم جميع اللاعبين وخصوصاً ( فهد طيارة )، لا يمكننا المنافسة بلا دعمكم للاعبين اصحاب الخبرة والشباب.. من يعشق الكيان يقدم مصلحة النادي على مصلحته الشخصية، لانكم جمهور كبير الوطن وانا كلي ثقة بكم وبحبكم للاعبين وعلى يقين انكم ستكونون السبب الرئيسي بحصول فهد على جائزة الافضل كـ ما حصلت معي ومع بقية اللاعبين، لانكم باختصار عشاق من رفع اسم الوطن عالياً، ادعموا فهد طالب لأنه يستحق ذلك".



وتعادل القوة الجوية امام الزوراء 1-1 امس الاثنين في قمة مباريات الدوري الممتاز.