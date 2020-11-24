تعرف على موعد عودة حامي عرين أسود الرافدين إلى العراق

وأصيب حسن بفايروس كورونا خلال تواجد وفد المنتخب الوطني في الإمارات ولم يتمكن من خوص مباراة اوزباكستان الودية في السابع عشر من الشهر الحالي.

وقال الناطق باسم نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث لـ الخليج 365، إن "حارس مرمى نادي الزوراء والمنتخب الوطني جلال حسن ما زال يخضع للحجر الصحي في الإمارات".



وأوضح، أن "الوضع الصحي للحارس مستقر جداً ومن المؤمل أن يعود إلى أرض الوطن نهاية الشهر الحالي بعد انتهاء فترة الحجر الصحي".

وغاب حسن عن مباراتي الزوراء في كأس العراق امام جنائن بابل وعن مواجهة الكلاسيكو أمام القوة الجوية في الدوري الممتاز.