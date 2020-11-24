تعرف على موعد عودة حامي عرين أسود الرافدين إلى العراق

2020-11-24 | 18:05
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أعلن نادي الزوراء الرياضي، موعد عودة حارس مرماه جلال حسن إلى العراق.
وقال الناطق باسم نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث لـ الخليج 365، إن "حارس مرمى نادي الزوراء والمنتخب الوطني جلال حسن ما زال يخضع للحجر الصحي في الإمارات".
وأوضح، أن "الوضع الصحي للحارس مستقر جداً ومن المؤمل أن يعود إلى أرض الوطن نهاية الشهر الحالي بعد انتهاء فترة الحجر الصحي".
وغاب حسن عن مباراتي الزوراء في كأس العراق امام جنائن بابل وعن مواجهة الكلاسيكو أمام القوة الجوية في الدوري الممتاز.
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