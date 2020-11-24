بغداد وأنقرة تتفقان على زيادة المنح الدراسية للطلبة العراقيين

وقالت دائرة الإعلام في وزارة التعليم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب استقبل السفير التركي في بغداد فاتح يلدز وناقشا مشروع إنشاء الجامعة التركية العراقية والمنح الدراسية للطلبة العراقيين".وأضاف البيان، أن "الجانبين استعرضا الاختصاصات العلمية التي يرغب الطلبة العراقيون بالالتحاق بها من خلال المنح والزمالات التي يقدمها الطرف التركي وحسب الأولوية التي ترسمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية".

وتابع، أن الطرفين "أكدا على ضرورة تقوية أواصر التعاون في مجال التعليم العالي من خلال زيادة عدد المنح التركية والبعثات الدراسية التي ترسل من الحكومة العراقية الى تركيا، واتفقا على أهمية الاعتراف المتبادل بالجامعات في كلا البلدين على وفق السياقات المعتمدة في إجراءات معادلة الشهادة".



وأعرب وزير التعليم، وفقاً للبيان، عن "أمله بتذليل المعوقات التي يواجهها الطالب العراقي في الجامعات التركية وتسهيل إجراءات الإقامة".

من جانبه، أشار يلدز إلى "دعم بلاده واستعدادها لتقديم كل ما تستطيع من تعاون من شأنه تطوير التعليم العالي والمؤسسات الأكاديمية في العراق"، وسلم السفير التركي "رسالة من رئيس هيئة التعليم العالي التركي ووزير العلوم والتكنولوجيا التركي إلى الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب لفتح آفاق التعاون العلمي المشترك وتبادل الأساتذة وتحقيق الورش العلمية وتبادل الخبرات".