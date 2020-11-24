كورونا يواصل غزو بريطانيا.. وفاة 608 مصابين في يوم واحد

وكشفت بيانات الحكومة البريطانية عن تسجيل 11299 إصابة جديدة بالفيروس، بانخفاض عن حصيلة يوم أمس التي بلغت 15450 إصابة.

يذكر أن عدد الإصابات بفايروس كورونا حول العالم وصل إلى أكثر من 59 مليونا و312 ألفا، وبلغ عدد المتعافين في العالم 41 مليونا و13 ألفا و443، في حين بلغت حصيلة الوفيات مليونا و399 ألفا و524 وفاة.

