كورونا يواصل غزو بريطانيا.. وفاة 608 مصابين في يوم واحد

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 608 حالة وفاة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل يومي منذ مايو.
وكشفت بيانات الحكومة البريطانية عن تسجيل 11299 إصابة جديدة بالفيروس، بانخفاض عن حصيلة يوم أمس التي بلغت 15450 إصابة.
يذكر أن عدد الإصابات بفايروس كورونا حول العالم وصل إلى أكثر من 59 مليونا و312 ألفا، وبلغ عدد المتعافين في العالم 41 مليونا و13 ألفا و443، في حين بلغت حصيلة الوفيات مليونا و399 ألفا و524 وفاة.
يذكر أن عدد الإصابات بفايروس كورونا حول العالم وصل إلى أكثر من 59 مليونا و312 ألفا، وبلغ عدد المتعافين في العالم 41 مليونا و13 ألفا و443، في حين بلغت حصيلة الوفيات مليونا و399 ألفا و524 وفاة.
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