تفاصيل الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية

2020-11-24 | 16:17
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عقد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية اجتماعه الاول اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس المنتخب سرمد عبد الاله بمقر اللجنة في شارع فلسطين وسط العاصمة بغداد.
واضاف "كما تم عرض البرنامج الانتخابي الذي قدمه رئيس اللجنة الكابتن سرمد عبد الاله قبل الانتخابات وتم مناقشته وبحث آليات تطبيقه واجمع الحاضرون على ضرورة العمل الجاد و التعاون مع وزارة الشباب والرياضة و المؤسسات الاخرى للنهوض بالعمل الرياضي الاولمبي".
وثمن رئيس اللجنة الأولمبية واعضاء المكتب التنفيذي وفقاً للبيان، دور "مجلس القضاء الاعلى بتشكيله هيئة قضائية على مستوى عالٍ قادت العملية الانتخابية للجنة الاولمبية بحيادية ونزاهة ، كما تم تقديم الشكر والتقدير لهيئة رئاسة مجلس النواب ، ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية لمواقفهم الداعمة لتصحيح مسار الرياضة"، مثمنين بالوقت ذاته مواقف "نقابة الصحفيين العراقيين ومجلس الاندية الرياضية و جمعية حقوق الرياضيين الداعمة لشرعية الانتخابات التي جرت وفق القانون النافذ رقم 29 لسنة 2019 والنظام الاساسي المصادق عليه من الجمعية العمومية للجنة الاولمبية".
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