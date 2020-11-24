تفاصيل الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية

وذكر بيان عن الاولمبية أن "الاجتماع كرس لمناقشة رسالة الاولمبية الدولية والاعتراض المقدم لعدد من اعضاء الجمعية العمومية ومراجعة محتويات الرسالة وما يتعلق بها من كتب ووثائق و مخاطبات رسمية بين اللجنة الاولمبية العراقية و الدولية".واضاف "كما تم عرض البرنامج الانتخابي الذي قدمه رئيس اللجنة الكابتن سرمد عبد الاله قبل الانتخابات وتم مناقشته وبحث آليات تطبيقه واجمع الحاضرون على ضرورة العمل الجاد و التعاون مع وزارة الشباب والرياضة و المؤسسات الاخرى للنهوض بالعمل الرياضي الاولمبي".

وثمن رئيس اللجنة الأولمبية واعضاء المكتب التنفيذي وفقاً للبيان، دور "مجلس القضاء الاعلى بتشكيله هيئة قضائية على مستوى عالٍ قادت العملية الانتخابية للجنة الاولمبية بحيادية ونزاهة ، كما تم تقديم الشكر والتقدير لهيئة رئاسة مجلس النواب ، ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية لمواقفهم الداعمة لتصحيح مسار الرياضة"، مثمنين بالوقت ذاته مواقف "نقابة الصحفيين العراقيين ومجلس الاندية الرياضية و جمعية حقوق الرياضيين الداعمة لشرعية الانتخابات التي جرت وفق القانون النافذ رقم 29 لسنة 2019 والنظام الاساسي المصادق عليه من الجمعية العمومية للجنة الاولمبية".

