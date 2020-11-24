مجلس الوزراء يصوّت على عدم تعيين من يثبت ارتكابه الرشى والاختلاس بدرجة مدير عام

اعلن وزير النقل حسن ناظم، الثلاثاء، ان مجلس الوزراء صوّت على عدم تعيين من يثبت ارتكابه الرشى والاختلاس بدرجة مدير عام صعودا.

وقال ناظم في مؤتمر صحافي عقده اليوم بعد جلسة مجلس الوزراء وتابعته الخليج 365، ان "مجلس الوزراء صوّت على قيام وزارة النقل بتنفيذ الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وأم قصر"، مبينا ان "مجلس الوزراء صوّت على عدم تعيين من يثبت ارتكابه الرشى والاختلاس بدرجة مدير عام صعودا".

واضاف ان "جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستخصص لمناقشة مسودة قانون الموازنة فقط"، لافتا الى ان "مجلس الوزراء صوّت على التقرير السنوي الثالث لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".