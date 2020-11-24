اعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن اعتقال متهم يدير صفحات بالتواصل الاجتماعي تستهدف الشخصيات.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على متهم كان يدير مجموعة من صفحات التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) يستهدف من خلال منشورات عليها السادة القضاة وقيادات أمنية تعرض حياتهم وعوائلهم للخطر".
واكدت ان "عملية القبض تمت شرقي العاصمة بغداد، بعد جهد فني متواصل، كما ضبط بحوزته جهاز حاسبة وموبايل ومن خلال المعاينة الأولية وجد عدد كبير من مقاطع الفديو التي تشير الى عملية الاستهداف للأشخاص وتسيء إليهم".
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