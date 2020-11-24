التربية توافق على اجراء الدور الثالث للصفوف المنتهية

اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء على اجراء الدور الثالث للصفوف المنتهية. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بناءاً على ماتم عرضه من قبل وزير التربية علي حميد الدليمي في جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ تشرين الثاني، حصلت موافقة مجلس الوزراء على اعتماد امتحان الدور الثالث للصفوف المنتهية للعام الحالي (٢٠١٩-٢٠٢٠)". واضاف ان "موعد وآلية الامتحان سيتم تحديدها في وقت لاحق".

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