خلية الأزمة بالنجف تصدر قرارات بشأن العام الدراسي الجديد

اصدرت خلية الازمة في النجف، الثلاثاء، قرارات بشأن العام الدراسي الجديد.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على الاهالي السماح لابنائهم الطلبة كافة بالذهاب للمشاركة بالعام الدراسي الجديد حسب قرار وزارة التربية".
واضافت ان "دوام المدارس للمراحل المنتهية ثلاث أيام و لغير المنتهية يومين"، مشيرة الى ان "ذلك يحدد بجدول خلال ايام الاسبوع".
وتابعت ان "التعفير المستمر حصراً من قبل مديرية الدفاع المدني لكل المدارس"، مشددة على ضرورة "عمل حملة اعلامية مشتركة للتوعية و التثقيف الصحي للذهاب الى المدارس و المشاركة بقوة من قبل الطلاب كافة".
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