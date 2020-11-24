العراق يدين الهجوم الذي استهدف محطة نفطية في السعودية



أدان العراق، الخميس، الهجوم الذي استهدف محطة ارامكو النفطية في السعودية يوم امس، داعيا الى حل الازمات بالطرق السلمية. وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته الخليج 365، "تدين وزارة الخارجيّة العراقية الهجوم الذي إستهدف محطة أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية، وتؤكد الموقف العراقي بالوقوف ضد أي إعتداء ورفض التصعيد في المنطقة". ودعت الخارجية إلى حل الازمات بـ"الطرق السلمية ومن خلال المفاوضات وبين جميع الاطراف المعنية، لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة". واعلنت السلطات السعودية مساء امس الاثنين، وقوع هجوم على محطة لتوزيع المنتجات البترولية في مدينة جدة، وقالت إنه أدى إلى نشوب حريق في أحد الخزانات من دون إصابات، وذلك بعدما أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية صباحاً استهداف المحطة بصاروخ مجنح.

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