جاء في استطلاع للرأي العام الأمريكي، تم نشره أمس، أن حوالي 47٪ من سكان الولايات المتحدة، يؤيدون ترشيح الرئيس الحالي للبلاد دونالد ترامب، للرئاسة في عام 2024.
ووفقا للدراسة التي أجرتها صحيفة The Hill مع مؤسسة هاريس للدراسات الاجتماعية، يؤيد هذه الفكرة بشكل أساسي أنصار الحزب الجمهوري - 75٪ من الذين تم استطلاع آرائهم. وبلغت نسبة أنصار الحزب الديمقراطي بين المشاركين في الاستطلاع، فقط 24٪ فقط.
وجرت الدراسة، في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر. وشارك فيها 1873 ناخبا مسجلا. وبلغ هامش الخطأ حوالي 2.26 نقطة مئوية.
وجرت الدراسة، في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر. وشارك فيها 1873 ناخبا مسجلا. وبلغ هامش الخطأ حوالي 2.26 نقطة مئوية.
في 9 نوفمبر، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادر أن ترامب يفكر في الترشح مرة أخرى للرئاسة في عام 2024.
كانت هذه تفاصيل خبر نصف الأميركيين يرغبون بترشح ترامب للرئاسة في 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.