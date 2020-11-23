أحمد إبراهيم ومحمد رضا ينتصران على كورونا

2020-11-23 | 20:44
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أثبتت الفحوص الطبية الخاصة بفيروس كورونا عن اكتساب لاعبي منتخبنا الوطني (أحمد إبراهيم ومحمد رضا) الشفاء التام من الفيروس.
وجاءتْ نتائج مسحة اللاعبين "سلبية"، ما يعني شفاءهما التام من الفيروس، بعد خضوعهما للحجر الصحي في دولة الامارات العربية المتحدة، وخضوعهما للعلاج والبروتوكول الصحي المعتمد هناك.
وسيعودُ اللاعبان صباح يوم غد الثلاثاء إلى العاصمة بغداد، والعودة لأنديتهما لخوض التدريبات والمباريات الرسمية في الدوري الممتاز.
يشارُ إلى أن اللاعبين (محمد رضا وأحمد إبراهيم) قد تعرضا للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراتي منتخبنا الوطني الوديتين أمام الأردن وأوزبكستان .
وسيعودُ اللاعبان صباح يوم غد الثلاثاء إلى العاصمة بغداد، والعودة لأنديتهما لخوض التدريبات والمباريات الرسمية في الدوري الممتاز.
يشارُ إلى أن اللاعبين (محمد رضا وأحمد إبراهيم) قد تعرضا للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراتي منتخبنا الوطني الوديتين أمام الأردن وأوزبكستان .
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