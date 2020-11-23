العمل تعلن إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهرين

اعلنت وزارة العمل، الاثنين، عن إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهرين. وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، انه "تم إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهري تشرين الثاني وكانون الاول".

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