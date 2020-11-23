اتحاد السباحة يكرم المنتخب الوطني لانجازه في بطولة تشرين الدولية

رياضة 2020-11-23 | 15:28 357 مشاهدة اعلن الاتحاد العراقي للسباحة، تكريم لاعبي ومدرب المنتخب الوطني، بسبب نتائجه المشرفة في بطولة تشرين الدولية. وذكر الاتحاد في بيان ان "الاتحاد العراقي للسباحة كرم سباحي المنتخب الوطني ومدربهم المشاركين في بطولة تشرين الدولية والتي اقيمت في مدينة اللاذقية السورية والتي اقيمت يوم 16/11/2020 بمشاركة 40 سباحاً يمثلون 10 دول".



واوضح ان "السباح العراقي محمد الباقر فئة الشباب، حصل على المركز الثالث وحصل السباح علي محمد علي على المركز الثامن ،، وتعتبر هذه النتيجة انجازاً قياساً بالاستعدادات البسيطة لهؤلاء السباحين المتميزين". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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