وزير الداخلية يوجه ببذل المزيد من الجهود لفك الازدحامات المرورية

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، ببذل المزيد من الجهود لفك الازدحامات المرورية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي، يواصل زياراته الميدانية لمختلف مفاصل الوزارة، حيث زار، اليوم الإثنين، مديرية المرور العامة، واطلع على سير العمل فيها".
واكد الغانمي خلال لقائه بمجموعة من الضباط هناك، ان "أمام الوزارة تحديات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، مشيرا الى ان "وزارة الداخلية هي مسؤولة عن توفير الأمن الداخلي، وهي الآن ثبتت حجر الأساس في التحول الإلكتروني".
ووجه الغانمي "ببذل المزيد من الجهود لفك الازدحامات المرورية في الشوارع"، مؤكداً ان "مديرية المرور هي إحدى روافد إعادة الثقة بوزارة الداخلية".
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