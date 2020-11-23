السفير البريطاني يرد على سؤال عراقي حول 'آفة الكتل السياسية'

رأى السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، الاثنين، أنه من الأفضل للعراقيين أن يختاروا قادتهم بأنفسهم، في رد على سؤال من أحد متابعيه في تويتر.

وتلقى هيكي، سؤالاً من متابع عراقي على موقعه في تويتر، قال فيه: "سيادة السفير لماذا لا تساعدون العراق على التخلص من آفة السياسيين الذين جلبتموهم معكم والذين أكلوا الأخضر واليابس في هذا البلاد؟".

بدوره، رد السفير بالقول "اني اعتقد أنه من الأفضل للعراقيين أن يختاروا قادتهم بأنفسهم".

واشار هيكي إلى أن "المملكة المتحدة ستبذل كل ما في وسعها دعما للأمم المتحدة لضمان أن تتسم الانتخابات المبكرة المقبلة بالمصداقية والحرية والنزاهة".

وأعلنت الحكومة العراقية تحديد السادس من شهر حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد.