بالصور.. قطع مدخل الناصرية بالاطارات المحروقة

اقدم عدد من ابناء مدينة الناصرية، الاثنين، على قطع مدخل المدينة بالاطارات المحروقة. وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من ابناء الناصرية قطعوا مدخل الناصرية الشمالي بالقرب من حي الصناعي للمطالبة بتحسين الخدمات وإقالة مدير بلدية الناصرية كاظم الصافي. واضاف ان قطع المدخل تم بالاطارات المحروقة.

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