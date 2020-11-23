طالبت لجنة التربية النيابية، الإثنين، وزارة التربية باجراء دور ثالث لطلبة السادس الاعدادي. وجاء هذا الطلب بسبب ما يمر به البلد من ظروف تمثلت بجائحة كورونا وما صاحبها من عقبات.

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. مطالبة باجراء دور ثالث للسادس اعدادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.