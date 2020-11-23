البرلمان يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية ويرفع جلسته

انهى مجلس النواب، الاثنين، جلسته المنعقدة اليوم بعد مناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية. وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية، ورفع جلسته". وكان المجلس قد عقد جلسته الـ 23 برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

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