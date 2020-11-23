مجددا.. ارتفاع الاصابات بكورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم. وسجلت وزارة الصحة 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما تماثل 2202 حالة للشفاء من فيروس كورونا وتوفي 38 حالة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

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