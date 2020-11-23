المتحدث باسم الكاظمي يعلن اعتقال قيادي في داعش بالسليمانية

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين، عن اعتقال قيادي في داعش بالسليمانية.

وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعمليةٍ نوعية تستند على معلوماتٍ دقيقة ومُتابعةٍ رصينة وتنسيق مُشترك مع أسايش مُحافظة السليمانية، القى جهاز مُكافحة الإرهاب القبض على المُجرم (و.ف) والذي يشغل منصب قيادي في عصابات داعـش الإرهابية".

واضاف ان "جهاز مُكافحة الإرهاب سيُعلن عن المزيد من الضربات الموجعة التي تقصم ظهر عصابات داعـش والتي ستُثلج قُلوب الشعب العراقي خلال الأيام المُقبلة".