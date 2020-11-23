وزير التعليم يعلن قبول الطلبة الموهوبين في كليات الطب

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل عبد الصاحب، الاثنين، قبول الطلبة الموهوبين من خريجي الدراسة الإعدادية في كليات الطب للعام الدراسي 2021-2020.

وقال عبد الصاحب في كلمة خلال حفل توزيع أوامر القبول في الجامعات العراقية إن "وزارة التعليم حريصة على مراعاة رغبة الطلبة الموهوبين كونهم يمثلون رصيدا علميا مهما يقتضي رعاية ومتابعة مستمرة لتطوير الإمكانات العلمية التي يتمتع بها هؤلاء الخريجون".

وأعرب الوزير عن حفاوته بـ"استقبال الطلبة وعوائلهم الكريمة"، مثمنا "منجزهم العلمي في مرحلة السادس الإعدادي على الرغم من التحديات الاقتصادية والصحية الصعبة".

ووزع الوزير أوامر القبول في كليات الطب على ثلاثة وأربعين طالبا وطالبة في جامعات بغداد والمستنصرية والموصل والبصرة والكوفة والأنبار وميسان.