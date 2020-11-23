الانيق يستعيد بريقه بفوز مهم على بغداد

ويدين الانيق في فوزه الى اللاعب وكاع رمضان، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 67، لتنتهي المواجهة على هذه النتيجة.

الفوز منح الانيق ثلاث نقاط اوصلته الى النقطة السابعة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد بغداد عند النقطة الثالثة في المركز الـسابع عشر.



وفي بقية النتائج، تغلب النجف على الميناء بهدف دون رد، فيما تعادل الصناعات الكهربائية مع الحدود من دون اهداف وبذات النتيجة تعادل نفط ميسان مع السماوة.