كمامة جديدة تقضي على كورونا قد تتوفر بحلول ديسمبر ! (صورة)

وتم تطوير قناع وجه جديد مضاد للفيروسات يمكنه قتل الفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا، عند الاتصال.

الكمامة الجديدة التي طورها عالم في جامعة نوتنغهام ترنت، يمكن أن تكون متاحة في ديسمبر 2020، بحسب تقرير لصحيفة «ميرور» البريطانية. بينما تتميز معظم أقنعة الوجه بتصميم ثلاثي الطبقات، تتميز هذه الكمامة بخمس طبقات، بما في ذلك طبقة مضادة للفيروسات مصنوعة من النحاس النانوي.

ويحتوي النحاس على أيونات تنبعث بمجرد ملامسة الفيروس، مما يتسبب في موت الفيروس والتوقف عن التكاثر.

تعطيل الفيروسات

قال الدكتور جاريث كيف، الذي صمم الكمامة: «لقد ثبت أن القناع الذي طورناه يعطل الفيروسات عند ملامستها؛ تقتل الطبقة المضادة للفيروسات الفيروس الذي تم حظره بواسطة طبقات المرشح».

واضاف: «التحدي في الكمامات الجراحية التقليدية هو أنها تمنع الفيروس فقط من دخول القناع أو الخروج منه. ليس لديهم آلية نشطة لقتله بمجرد احتجازه في القناع» لافتا إلى انه «تم تصميم الكمام الجديد المضاد للفيروسات للاستفادة من تقنية الحاجز الحالية ودمجها مع تقنية النانو لدينا لقتل الفيروس بمجرد احتجازه هناك».

وأردف قائلاً «لقد أضفنا طبقة الحاجز إلى جانبي القناع، لذا فهو لا يحمي مرتديه فحسب، بل يحمي من حوله أيضًا من خلال قتل الفيروس عند ملامسته، فهذا يعني أيضًا أنه يمكن التخلص من قناع الوجه المستخدم بأمان وألا يكون مصدرًا محتملاً للانتقال السلبي».

قادر على قتل الفيروسات

خلال الاختبارات، تبين أن الكمام قادر على قتل أكثر من 90٪ من فيروسات فيروس كورونا والإنفلونزا على مدار سبع ساعات، وكان له كفاءة ترشيح تصل إلى 99.98٪.

ومن المتوقع أن تدخل هذه الكمامات حيز الإنتاج هذا الشهر، وستكون متاحة تجاريًا اعتبارًا من ديسمبر للرعاية الصحية والنقل وإعدادات خدمات الطعام.

على الرغم من أن الباحثين لم يذكروا صراحة تكلفة الأقنعة، إلا أنهم يقولون إنها ستكون متماشية مع أسعار الأقنعة الحالية من النوع IIR، والتي تباع بالتجزئة بحوالي 10 جنيهات إسترلينية لعلبة من 50 كمامة.

وأضاف الدكتور كيف: «من المثير أن نرى تقنيتنا تتقدم إلى الأمام وتحدث تأثيرًا حقيقيًا في مكافحة انتشار كوفيد19»