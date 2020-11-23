ويأتي جو بمثال رحلة من برلين إلى كاليفورنيا، حيث تستغرق 12 ساعة تقريبا، ويتألف فريق قيادة الطائرة من 3 إلى 4 أشخاص بينهم قائد أساسي وهو الذي يقوم بالإقلاع والهبوط ومعاونين اثنين أو ثلاثة.
وعند الإقلاع، يجب أن يتواجد جميع أفراد الفريق في قمرة القيادة حتى يبلغ ارتفاع الطائرة حوالي 3 آلاف كم وهذا يستغرق 10 دقائق تقريبا، كما على الفريق كله التواجد في القمرة عند الاستعداد للهبوط وذلك قبل ساعة من الهبوط نفسه.
كما من الضروري الأخذ بالحسبان الوقت الذي يلزم للطيارين تغيير ملابسهم للراحة وذلك يستغرق لدى كل شخص نصف ساعة تقريبا.
وبالنهاية فإن لدى كل طيار 3.27 ساعة مخصصة للنوم إذا كانت الرحلة مدتها 12 ساعة، بحسب كابتن جو.
ويحتوي مكان السرير على هاتف يستخدم عادة لإيقاظ أفراد الطافم أو الطيار بالإضافة إلى حزام أمان للحماية من الاضطرابات الجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر هل فكرتم يوماً أين ينام الطيارون أثناء الرحلة؟ الجواب في هذا الفيديو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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