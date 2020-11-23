وزيرا الهجرة والنفط يبحثان آلية تجهيز الوقود للنازحين في المخيمات وخارجها

وذكر بيان لمكتب فائق تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "وزيرة الهجرة والمهجرين التقت، اليوم، وزير النفط، وجرى خلال اللقاء بحث ملف النازحين في المخيمات وخارجها وكيفية دعمهم فضلا عن التزام وزارة النفط بمهامها التي تقوم بها حيال تجهيز مخيمات النازحين بمادة الكاز لتشغيل المولدات والنفط الابيض للتدفئة والطبخ مع دخول فصل الشتاء".وأشادت فائق، خلال اللقاء بـ "الخدمات التي قدمتها وزارة النفط خلال الاعوام الماضية وأهمها تجهيز النازحين بمادة النفط الابيض والكاز، سيما في هذه الفترة الحرجة واستئنافها توزيع مادة النفط الابيض والكاز بعد ان كان هناك انقطاعا بسبب الازمة المالية التي يمر بها البلد في الوقت الراهن".

وأوضحت أن "وزارة النفط كان لها الدور الكبير في مساندة كوادر فروع الوزارة في تقديم الدعم ابان النزوح الكبير الذي شهدته مخيمات النزوح، فضلاً عن مواكبة حملات الوزارة في توزيع المساعدات والوقود خلال فترة تحرير المناطق التي كانت تسيطر عليها عصابات داعش الاجرامية".



من جهته، أكد وزير النفط احسان عبد الجبار ان الوزارة حريصة كل الحرص على توفير كافة احتياجات العوائل النازحة من المشتقات النفطية ، اذ إنها تولي ملف النازحين اهتماماً كبيراً مثنيا في الوقت نفسه على دور الوزارة والسيدة الوزيرة وتعاونها ومصداقيتها وشفافيتها في تعاملها مع جميع الوزارات ما جعل الوزارات تؤازرها وتقف معها يداً بيد للنهوض بواقع العوائل النازحة سواء في المخيمات او خارجها".