بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، الاثنين، مع وزير النفط احسان عبد الجبار آلية تجهيز الوقود للنازحين في المخيمات وخارجها.
وأشادت فائق، خلال اللقاء بـ "الخدمات التي قدمتها وزارة النفط خلال الاعوام الماضية وأهمها تجهيز النازحين بمادة النفط الابيض والكاز، سيما في هذه الفترة الحرجة واستئنافها توزيع مادة النفط الابيض والكاز بعد ان كان هناك انقطاعا بسبب الازمة المالية التي يمر بها البلد في الوقت الراهن".
وأوضحت أن "وزارة النفط كان لها الدور الكبير في مساندة كوادر فروع الوزارة في تقديم الدعم ابان النزوح الكبير الذي شهدته مخيمات النزوح، فضلاً عن مواكبة حملات الوزارة في توزيع المساعدات والوقود خلال فترة تحرير المناطق التي كانت تسيطر عليها عصابات داعش الاجرامية".
من جهته، أكد وزير النفط احسان عبد الجبار ان الوزارة حريصة كل الحرص على توفير كافة احتياجات العوائل النازحة من المشتقات النفطية ، اذ إنها تولي ملف النازحين اهتماماً كبيراً مثنيا في الوقت نفسه على دور الوزارة والسيدة الوزيرة وتعاونها ومصداقيتها وشفافيتها في تعاملها مع جميع الوزارات ما جعل الوزارات تؤازرها وتقف معها يداً بيد للنهوض بواقع العوائل النازحة سواء في المخيمات او خارجها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا الهجرة والنفط يبحثان آلية تجهيز الوقود للنازحين في المخيمات وخارجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.