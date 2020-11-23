المالكي والحكيم يؤكدان على توفير جميع الظروف المناسبة لاجراء انتخابات مبكرة نزيهة

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، على توفير جميع الظروف المناسبة لاجراء انتخابات مبكرة نزيهة.
واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلاد".
وتابع المكتب ان "اللقاء ناقش الاوضاع والتحديات الاقتصادية والمالية التي يشهدها البلد وضرورة ان تكون المعالجات سريعة وعاجلة بغية النهوض بالواقع الاقتصادي والمالي للبلاد".
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