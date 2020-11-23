تنشر الخليج 365، بالوثيقة، مطالبة رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري للحكومة، بعدم زيادة الأموال في قانون الاقتراض لتغطية الانتخابات المقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. المالية النيابية تخاطب الحكومة بعدم الحاجة لزيادة في قانون الاقتراض لتغطية الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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