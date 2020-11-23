استأنف مجلس النواب، الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استأنف، اليوم، أعـمـال الجلسة رقم (٢٣) من الفصـــل التشريعـــي الاول، للسنـة التشريعية الثالثة، للـدورة النيابيـــة الرابعـة".



كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يستأنف جلسته برئاسة الحلبوسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.