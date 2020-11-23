ضبط 3 حاويات تم التلاعب في وصف بضاعتها بمنفذ ميناء أم قصر الشمالي

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تمكنت الهيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة من ضبط 3 حاويات بداخلها (بوري حديد) حسب ماتم ذكره في المعاملة الجمركية والمنجزة من قبل لجنة الكشف في المركز الجمركي خلافا للضوابط والتعليمات النافذة".وتابعت، "تم ضبط الحاويات خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري هيئتنا، حيث تم تدقيق معاملتها الجمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن البضاعة الفعلية (أنابيب بلاستك بولي اثيلين) وتم التلاعب في وصف البضاعة، وكذلك تم التلاعب بشمول (بوري حديد) بالاعفاء الصادر من الهيئة الوطنية للاستثمار واعفاءها حسب قرار مجلس الوزراء 63 لعام 2020 وهي مادة غير مشمولة بالاعفاء".

واوضحت، أن "المعاملة الجمركية ذكر فيها 4 حاويات تم ضبط 3 والحاوية الرابعة لم تخرج من الحرم الجمركي"، مشيرة الى انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي مثبت فيه لجنة الكشف الجمركي المنجز للمعاملة الكمركية خلافا للضوابط إلى قاضي تحقيق محكمة ام قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

